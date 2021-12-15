Крупный бизнес Харьковщины уплатил в местный бюджет более 2 миллиардов гривен

За одиннадцать месяцев 2021 года крупные плательщики налогов Харьковщины перечислили в местный бюджет 2,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в Северном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 767 млн гривен, или на 50,4%», — сообщила начальник межрегионального управления Галина Феденко.

За январь — ноябрь текущего года от крупного бизнеса поступило:

более 1 млрд грн налога на доходы физических лиц (+ 26,5%);

более 1 млрд грн налога на прибыль предприятий (больше в 2 раза);

154 млн грн земельного налога (+ 24,4%);

27 млн грн акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами (+24%);

9,6 млн грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (+46,4%).

Кроме того, в Северном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов сообщили, что граждане, желающие воспользоваться налоговой скидкой по понесенным расходам в прошлом году, могут подать декларацию об имущественном сосотоянии и доходах за прошлый год до 31 декабря 2021 года.

Однако если плательщик налога до конца года не воспользуется правом на налоговую скидку, такое право на следующий налоговый год не переносится.

В частности, право на налоговую скидку имеют граждане, которые в 2020 году:

— понесли расходы в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования такого плательщика налога и/или члена его семьи первой степени родства;

— платили проценты по ипотечному жилищному кредиту;

— осуществляли пожертвования или благотворительные взносы неприбыльным организациям;

— производили расходы в виде суммы средств, уплаченных при страховании;

— осуществляли оплату вспомогательных репродуктивных технологий или оплату стоимости государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка;

— осуществляли расходы, связанные с переоборудованием транспортного средства;

— расходы в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома) для внутренне перемещенных лиц при условии соблюдения требований действующего законодательства.

Декларация подается по месту своего налогового адреса одним из следующих способов:

— лично или уполномоченным на это лицом;

— посылается по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения, при этом налогоплательщик обязан осуществить такое отправление не позднее чем за пять дней до истечения предельного срока подачи налоговой декларации;

— в электронной форме через «Электронный кабинет плательщика».