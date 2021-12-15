В Харьковской области водитель-нарушитель пытался подкупить полицейского: его задержали

На Харьковщине полицейские задержали жителя соседней области при попытке подкупить их коллегу по службе.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, таким образом 26-летний мужчина пытался вернуть автомобиль, изъятый ​​работниками полиции на законных основаниях.

По данным полиции, 9 декабря патрульные обнаружили в городе Балаклея водителя, незаконно управлявшего автомобилем. В 2020 году суд на 10 лет лишил мужчину права управлять транспортными средствами.

Полицейские составили в отношении нарушителя постановление о наложении административного взыскания и изъяли автомобиль.

Чтобы вернуть свой автомобиль, мужчина предложил неправомерную выгоду правоохранителю. Полицейский доложил об этом своему руководству.

14 декабря в рамках уголовного производства по ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины правоохранители задокументировали факт предоставления взятки работнику полиции.

26-летний житель Краматорска был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.