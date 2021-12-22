В харьковском метро задержали подростка, который проник в кабину машиниста поезда

В харьковском метрополитене 16-летний подросток незаконно проник в хвостовую кабину машиниста электропоезда.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, событие произошло 21 декабря около 10:00 на станции метро «Майдан Конституции».

Хулиганские действия молодого человека прекратили полицейские отдела полиции в метрополитене.

Нарушителем оказался житель Харькова, ученик колледжа.

Он объяснил правоохранителям, что проник в кабину поезда из-за любопытства.

Сотрудники отдела полиции в метрополитене составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.