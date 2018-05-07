9 мая в Дергачевском районе покажут военную технику и будет работать полевая кухня

07 мая 2018 г. 12:28
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По случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне на мемориальном комплексе в Дергачевском районе в Солоницевке пройдут торжественные памятные мероприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

С 8:00 до 16:00 9 мая от станции метро «Госпром» и от мемориального комплекса каждые 20 минут будут курсировать бесплатные  маршрутные автобусы.

В 10:00  на мемориальном комплексе возложат цветы к монументальной стеле погибшим воинам. Одновременно начнет работу музей и выставка современной военной техники на территории комплекса.

В 10:30 на нижней площадке комплекса начнется флешмоб сводных танцевальных коллективов Дергачевского района.

В 11:00 начнет работу полевая кухня. Всех ветеранов и гостей праздника угостят полевой кашей.

С 11:35 до 16:00 будет проходить концерт, состоящий из трех частей:

- выступления творческих коллективов, которые исполнят украинские народные и эстрадные песни, а также детские и классические хореографические композиции;

- исполнения ведущими вокалистами Харьковского академического театра музкомедии песен, посвященных Второй мировой войне, украинских народных и эстрадных песен;

- исполнения Большим академическим ансамблем песни и танца лучших хореографических украинских композиций и песен.

С полной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

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