Альтернатива улице: интересный досуг для ребенка на карантине ®

Во время карантина в 2020 году дети лишились возможности посещать кружки и развивающие занятия. Чтобы не заболеть, приходится чаще сидеть дома, ограничить контакт с бабушками и дедушками, не встречаться с друзьями. В квартире ребенку трудно найти занятие, которое его увлечет и поможет направить энергию в правильное русло.

Время для креатива

В магазинах представлено множество наборов для творчества, которые помогут с пользой провести время. Детям, склонным к рисованию, понравятся новые краски и большой мольберт. Также отлично развивает моторику рук и концентрацию искусство оригами. Тем, у кого нет возможности приобрести магазинные товары, предлагаем использовать подручные средства. Например, вместе с ребенком сделайте домашний пластилин. Для него понадобится:

1 стакан муки;

2 столовые ложки растительного масла;

1 стакан крахмала (картофельный или кукурузный);

250 мл кипятка;

2 столовые ложки лимонного фреша;

пищевой краситель.

Сыпучие ингредиенты смешайте с растительным маслом. В кипяченую воду добавьте краситель и лимонный сок. Содержимое стакана вылейте в миску к сухим ингредиентам. Остается только вымешивать пластилиновое тесто, пока оно не перестанет приставать к рукам.

Творческие занятия не просто разнообразят будни, но и помогут раскрыть потенциал. Занимайтесь полезными и интересными вещами всей семьей, чтобы укрепить отношения во время карантина.

Используем технологии

Не у каждого родителя есть возможность уделять ребенку время днем. Взрослым нужно ходить на работу даже в карантин. Пока ребенок дома, без присмотра, лучше всего будет подобрать ему занятие, не требующее большой физической нагрузки. Хороший вариант — PS 5. Такая техника запросто сможет увлечь ребенка любого возраста, ведь в приставку любят играть даже взрослые.

Развлечения из нашего детства

Современные дети привыкли к технологиям, почти у каждого ребенка есть смартфон, планшет, компьютер. До появления этих гаджетов были и другие развлечения — вспомните, чем вы занимались. В дело шли всевозможные объекты: подушки, одеяла, простыни, стулья, кресла и так далее. Если все это совместить и проявить фантазию, получится «халабуда».

При возможности проведите активно время с ребенком, предложите ему построить такой «дом». А когда дело будет сделано, можно почитать внутри книгу, поиграть в любимую настолку или поболтать о сокровенном. Это отвлечет вас и детей от повседневности и скучных будней.

Занятия для всей семьи

Так как во время карантина лучше не посещать торговые центры и кинотеатры, можно устроить просмотр фильма дома. Для этого вам понадобится большая глаженая простынь и проектор. Купить второй можно в интернете, простая модель стоит недорого и отлично подойдет для домашнего использования. Оборудуйте «экран», устройтесь поудобнее, возьмите вкусную еду и наслаждайтесь совместным временем. Главное — выберите фильм, который действительно понравится каждому члену семьи. Задействуйте свои знания и фантазию, чтобы устроить ребенку яркий и интересный карантин.