Андрухович, Жадан, "Тартак" и "ШАNА": в Изюме прошел фестиваль "Дорога на Схід"

В Изюме прошел литературно-музыкальный фестиваль "Дорога на Схід".

Праздник длился два дня, 18-19 августа.

Во время фестиваля в городе работали три основные локации – этническая, где выступали народные коллективы Харьковщины, музыкально-литературная и рок-сцена. Также во время фестиваля функционировала алея мастеров.

Перед гостями выступали известные писатели Юрий Андрухович, Алексей Чупа, Артем Полежака.

Завершился фестиваль грандиозным рок-концертом, во время которого выступили группы "Жадан и Собаки", "Тартак", "Шана" и "The ВЙО".