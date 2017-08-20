Андрухович, Жадан, "Тартак" и "ШАNА": в Изюме прошел фестиваль "Дорога на Схід"

20 августа 2017 г. 17:16
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В Изюме прошел литературно-музыкальный фестиваль "Дорога на Схід".

Праздник длился два дня, 18-19 августа.

Во время фестиваля в городе работали три основные локации – этническая, где выступали народные коллективы Харьковщины, музыкально-литературная и рок-сцена. Также во время фестиваля функционировала алея мастеров.

Перед гостями выступали известные писатели Юрий Андрухович, Алексей Чупа, Артем Полежака.

Завершился фестиваль грандиозным рок-концертом, во время которого выступили группы "Жадан и Собаки", "Тартак", "Шана" и "The ВЙО".

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