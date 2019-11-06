Апартаменты для котят. На Рогани строят уникальную экосистему

Вот такие дома для бездомных кошек решил делать общественный активист Борис Цветков. Он сам - владелец пушистиков и всегда сочувствовал дворовым усатым. Поэтому придумал, как им помочь пережить зиму.

Борис Цветков, общественный активист

Много есть животных бездомных, которым негде жить, они живут в мусорниках, подвалах, с которых их выгоняют, обижают и издеваются над ними, мы решили с ребятами собраться и попробовать сделать пару домиков, именно чтоб жили животные.

На выходных во дворе на Грицевца появился первый такой домик. На реализацию этого проекта Борису и его команде понадобилась неделя.

Борис Цветков, общественный активист

Мне помогли мои друзья, они каменщики, я их попросил, они мне нарезали доски, у нас все это в гараже было своё, покупали только отопительные материалы.

Домик оснащен подстилками из термоткани и сеном, чтобы животные не замерзли. Подкармливать кошек может каждый, для этого рядом с домом есть специальное место.

Жители двора отреагировали на такую ​​благотворительность по-разному.

Ну зачем возле подъезда? У нас и так много кошек, а то со всего района будут сидеть.

У нас он є домік теплий, батареї там, все. На шо нам ще той домік, кошки заходять і виходять.

Ни к чему тут домик поставили.

Ну, поддерживаем, а чего? У нас тут есть же такие люди, что поддерживают котов.

Но простоял такой домик всего только день. К вечеру Борис увидел такую ​​картину:

Борис Цветков, общественный активист

Он перевёрнут и раскидан, мисок нету, внутри - материала, который был как отопительный - нету, подстилок нету, ничего полностью нету.

Кто именно покусился на кошачий дом - обычные хулиганы или ненавистники животных - Борис не расследовал. А принялся чинить постройку. Говорит, видит в построении таких мест проживания дворовых котов альтернативу приютам, где котов держат в неволе.

В богатых городах Европы уличные коты уже признаны частью экосистемы, и задача - только сделать это соседство цивилизованным. Такие постройки позволят переселить кошек из подвалов и детских песочниц в их собственные апартаменты.

Поэтому зооактивист планирует найти единомышленников и продолжить уже с ними строительство "домика для кошек".