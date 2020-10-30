Австрия требует ликвидации монополии онлайн-гемблинга®

OVWG — австрийская ассоциация ставок и азартных игр внесла предложение ввести новую систему выдачи лицензий в нише онлайн-гемблинга. Австрия заявила, что это необходимая мера стабилизации ситуации в игровом секторе во время пандемии коронавируса.

Австрийская ассоциация отметила низкую эффективность устаревшей системы регулирования и выдачи лицензий в игорной нише, а также отметила, что монополия на рынке мешает стремительному развитию не только бизнеса, но и государства в целом. По подсчетам регулятора, допуск частных брокеров на рынок увеличит бюджет страны на минимум 50 млн евро в год и это далеко не предел.

Президент регулирующего органа азартных игр и лотерей Клаус Ретшитцеггер сообщил, что спортивная ниша во время пандемии коронавируса потерпела большие убытки. По его прогнозам она будет проседать и дальше, так как из-за ухудшения эпидемиологической ситуации будут ужесточаться карантинные ограничения вплоть до повторного закрытия границ и полной изоляции внутри страны.

Ретшитцеггер заявил, что букмекеры и гемблинг-операторы уже давно являются партнерами австрийского спорта, и что сейчас самое время подключить их к совместной работе на сохранение государственного благополучия.

Упрощенная система получения лицензий не только даст возможность частным операторам заработать, но и поддержит весь австрийский рынок спорта во времена тотальной неопределенности.

По прогнозам регулирующей ассоции доход от продажи лицензий по упрощенной системе составит от 30 до 50 млн евро в год. Деньги налогоплательщиков игорного бизнеса будут направлены в спортивные ассоциации, а это значит что нагрузка на бюджет уменьшится в несколько раз, а социальные стандарты будут расти даже в кризис.

Как сообщает регулятор, в стране работают сертифицированные операторы других государств Евросоюза, которые в прошлом году суммарно выплатили более 120 млн евро налогов и создали больше тысячи рабочих мест. Чтобы проверить есть ли у оператора лицензия, стоит ознакомиться с его обзором, например на сайте Лотоплей.

Выдача лицензий по новой системе может привлечь новых инвесторов, а это поступления в государственный бюджет, сотни рабочих мест и дополнительные возможности для развития.

Гемблерам же в свою очередь стоит проверять лицензии онлайн-площадок на которых они делают ставки или играют в азартные игры. Для этого можно проверять обзоры популярных онлайн-казино, например: https://lotoplay.com.ua/casino-bonus/goodwin-casino.