Бали останется закрытым для туристов до конца года

Индонезийский курортный остров Бали будет закрыт для иностранных туристов до конца 2020 года. На это повлияла ситуация с коронавирусом в Индонезии. Об этом пишет газета Jakarta Post со ссылкой на слова губернатора Бали Вайана Костера.

По его словам, ситуация с коронавирусом в Индонезии, в том числе на Бали, до сих пор небезопасна. Правительство страны до конца года ввело запрет на путешествия. Поэтому Бали также не может начать прием иностранцев.

Планировалось, что в этот курортный остров начнет принимать туристов 11 сентября. Туристический бизнес Бали серьезно пострадал из-за пандемии. Не менее 2667 человек, занятых в турбизнесе, лишились работы, десятки тысяч отправлены в неоплачиваемые отпуска.

В прошлом году Бали посетили более 6 миллионов иностранных туристов, что составляет более трети от общего числа туристов в Индонезии. Правительство предупредило в апреле, что пандемия может уничтожить более 10 миллиардов долларов доходов Индонезии от туризма в этом году.