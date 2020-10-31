Бокс для девушек: пять причин записаться на тренировку ®

Занятия спортом лежат в основе сохранения хорошей физической формы, а об этом мечтает каждая девушка. К счастью, в наши дни возможностей для физической активности и спорта предостаточно. Кроме традиционного фитнеса и других привычных «женских» видов спорта можно попробовать себя в чём-то более серьёзном – например, записаться в столичный клуб Parimatch Fight Academy на профессиональный бокс для девушек.

Отличная физическая форма

Первое, что даёт бокс для девушек в Parimatch Fight Academy на регулярной основе – это подтянутая фигура и привлекательный внешний вид. Вот почему зал часто приходят представительницы прекрасного пола, желающие скорректировать фигуру и похудеть. Первые результаты видны уже после месяца регулярных тренировок.

Укрепление всех мышц тела

Ничто не способствует укреплению мышечного каркаса тела так хорошо, как занятия боксом. В ходе тренировок задействуются абсолютно все группы мышц: активно работают руки и ноги, мышцы спины и пресса. Вот почему женский бокс часто ещё называют архитектором тела.

Повышение уверенности в себе

Многие девушки начинают заниматься боксом не только для того, чтобы усовершенствовать фигуру, но и ради нового восприятия и ощущения себя на психологическом уровне. Действительно, с получением первых результатов начинает расти уверенность в себе, повышается самооценка и гармонизируются отношения с окружающим миром.

Перспективы в большом спорте

Первые тренировки, конечно, не сделают из новичка профессионала, но при регулярных занятиях боксом можно получить неплохие результаты уже спустя полгода. Для способных и талантливых – это путёвка в большой спорт. С высокими амбициями лучше выбрать профессиональный зал PM Fight Academy, который однажды посетила даже такая легенда бокса, как всемирно ирландский боец Конор Макгрегор.

Способность постоять за себя

Для многих девушек бокс – это не только спорт для поддержания физической формы, но и настоящие курсы самообороны. Имея поставленный удар и владея профессиональной техникой борьбы, не страшно ночью посетить даже самый криминальный район в одиночку. Разумеется, специально искушать судьбу не стоит, но в безвыходных ситуациях можно рискнуть, не боясь оказаться беззащитной перед лицом чьей-то агрессии.

Таким образом, можно выделить, по меньшей мере, пять причин, чтобы прямо сейчас записаться в зал PM Fight Academy на тренировку по женскому боксу. Профессиональные тренеры, достигшие высот в большом спорте, охотно делятся своим бесценным опытом с новичками, помогая им стать значимыми фигурами в мире бокса.