Большой ассортимент кухонных столов®

Благоустройство кухонного пространства основано на правильном выборе мебельных предметов, конкретного стиля дизайнерского оформления. Обеденный стол — неотъемлемый атрибут, который отвечает за функциональность помещения и должен эргономично располагаться на его территории. Это удобная мебель, которая объединяет всех членов семьи во время торжества или традиционного ежедневного обеда, ужина. На сайте https://stol-i-stul.com.ua/kukhonnye-stoly можно подобрать кухонный стол по своему вкусу в соответствии с размерами столовой. Доступны интересные модификации в разных цветовых оттенках, из экологически безопасных, износостойких и практичных материалов.

Особенности выбора кухонного стола

Прямоугольные, круглые, овальные, раскладные и нераскладные, квадратные, нестандартные — эти варианты подбираются в зависимости от площади кухни, ее типа планировки. Если вы хотите сэкономить пространство или визуально уменьшить его, можно остановиться на миниатюрной модели, которую легко разместить вдоль стенки. Приемлемый диаметр круглого стола составляет 90 см. При выборе нужно учесть и назначение предмета мебели. В некоторых кухнях его приходится использовать вместо классической зоны для приготовления пищи.

Следующий критерий — материалы каркаса и столешницы. Среди самых популярных вариантов рассматриваются следующие:

натуральный массив бука, дуба и других пород древесины;

МДФ и ДСП;

фанера и шпон;

стекло и пластик.

В некоторых моделях материалы успешно сочетаются в разных комбинациях. От этого параметра зависит и стоимость кухонных конструкций. Столы из цельного массива с элегантными резными ножками имеют относительно высокую стоимость. Пластиковые, фанерные предметы меблировки стоят дешевле, как и модели из древесно-стружечных плит. Шпон, стекло нередко используют для отделки.

Дополнительные критерии

Для правильного выбора кухонного стола нужно определить, какой дизайнерский стиль используется для оформления помещения. Можно подобрать мебель для современного или классического дизайна. Интересные варианты подойдут для кухни в стиле лофт или прованс. Перед покупкой стола необходимо определиться с особенностями его конструкции — основой. Предусмотрены следующие решения:

на четырех ножках;

с колесиками, регулировкой высоты;

по типу подиума;

с вместительными ящиками для хранения кухонных принадлежностей.

Удобные элементы меблировки подбираются по функциональности, комфорту в эксплуатации, визуальным особенностям. Эффектно выглядят двухцветные модификации, с резным оформлением, декоративными стеклянными вставками, оригинальным рисунком столешницы. Широкое разнообразие кухонных столов разных габаритов — залог удачного выбора для заказчиков. Всегда можно найти классический или нетривиальный элемент меблировки, разместить его в огромной столовой или маленьком помещении. Чтобы облегчить выбор, следует проконсультироваться со специалистами.