Черная пятница — долгожданное событие для всех шопоголиков®

Большинство любителей шопинга с нетерпением ожидают ежегодное грандиозное событие — Черную пятницу.

В нашей стране Черная Пятница - https://comfy.ua/black-friday-2019.html - проходит всего несколько лет, но уже нашла настоящих поклонников. Первая распродажа в этот день прошла в США еще в 19 веке. Но свое название она получила только в 1966 году. Сегодня нет единого мнения по поводу его происхождения. Некоторые считают, что название связано с положительным балансом магазинов, который обозначается идиомой «in the black». Другие настаивают, что название дали местные копы, отметив неимоверные автомобильные пробки и скопления людей.

Традиционно Black Friday sale проходит после Дня благодарения. И хотя эта дата является обычным будним днем, многие американцы предпочитают взять отгул и посвятить время шопингу. В день акции магазины открываются раньше обычного и их сразу атакуют толпы нетерпеливых покупателей. Причем некоторые еще ночью располагаются у торговых центров, стремясь поскорее попасть внутрь. Поддерживают этот ажиотаж и продавцы, предлагая первым клиентам самые серьезные скидки.

Чего ожидать от акции года?

Акция года недолго оставалась исключительно американским событием и быстро распространилась по всему миру. Традиционно распродажа Черной пятницы 2019 года принесет:

большие скидки и выгодные цены;

возможность сделать долгожданную покупку;

невероятный азарт и отличное настроение.

Стоит отметить, что Черная пятница — скидки и акции на разнообразные товары. В том числе она охватывает самые востребованные позиции. В чем же выгода продавцов? Ведь акционные товары падают в цене буквально до минимума. Все объясняется достаточно просто. Масштабная распродажа года позволяет настолько увеличить число продаж, что магазины выигрывают за счет товарного оборота.

Чтобы Черная пятница в Украине прошла для вас удачно, стоит прислушаться к таким советам:

Напишите список. Определитесь с товарами, которые вы планируете купить и запишите их в порядке важности, начиная с самого необходимого. Установите денежный лимит. Заданный бюджет позволяет не отвлекаться на ненужные покупки и приобрести наиболее желаемый товар. Выделите время на шопинг. Отложите другие дела и планы, чтобы не отвлекаться от шопинга и тогда покупки будут продуманными и рациональными. Ознакомьтесь с работой магазина. Покупая в интернет-магазине, предварительно узнайте условия оплаты и доставки, что поможет сэкономить время.

Дата грандиозных скидок в Украине

Определить дату начала Black Friday совершенно просто. По традиции супер-распродажа года проводится после Дня благодарения в США, который всегда приходится на четвертый четверг ноября. В 2019 году ближайшая после праздника пятница выпадает на 29 ноября. Таким образом, этот день станет началом мега-распродажи по всему миру. Черная пятница в 2019 году — это удачный повод не только совершить долгожданные покупки, но и приобрести новогодние подарки по акционным ценам. Непременно присоединяйтесь, и вы сможете насладиться отличным шопингом!