Дерзкий, самоуверенный и сексуальный модный бренд Dsquared ®

С момента открытия Dsquared можно однозначно назвать семейным бизнесом, так как основателями и руководителями являются два брата-близнеца из многодетной семьи — Дин и Дэн Кейтены. В возрасте 15 лет в школе на уроках домоводства они развивают навыки кройки и шитья, благодаря чему создают первые вещи, сшитые своими руками. Ниже мы коротко расскажем о том, как можно построить популярную модную империю, начав с пошива одежды для себя.

История имени и создания

В 1983 году братья поступают в легендарную нью-йоркскую школу дизайна «Parsons School of Design», которую оканчивали многие известные дизайнеры. Первый показ самостоятельно сшитой ими одежды состоялся в родном Торонто в 1985 году, а коллекция получила название «The Canadian Collection». Несмотря на очевидный успех, братья решают набраться опыта у профессионалов и устраиваются на работу в компанию «Ports International», где работают долгих шесть лет. Параллельно они продолжают разрабатывать свою одежду под именем «DeAN/DAN».

В 90-х годах компанию «Ports International» выставляют на продажу, а братья Кейтены переезжают в Италию, где в 1994 году запускают свой бренд. Компания получает название Dsquared: D-squared, или «Д» в квадрате — первые буквы имен обоих братьев. Практически сразу же они создают свою первую коллекцию casual-одежды для мужчин, после чего популярность компании начинает быстро расти, как и стремительно растет ассортимент создаваемых ими вещей — https://dsquared.studio-fashion.com/.

Звездные коллаборации

Ходят слухи, что своей популярностью Dsquared не столько обязаны упорству и креативу, сколько удаче — одежду бренда однажды отметила популярная певица Мадонна, ставшая преданной поклонницей таланта двух братьев. Кроме того, компания разрабатывает немало сценических костюмов для других публичных личностей, чем завоевывают популярность у звезд. После сотрудничества с Мадонной дизайнеры организовывают коллаборации с представителями мира шоу-бизнеса, разрабатывают для них сценические костюмы, привлекают своим рекламным компаниям и модным показам.

В 2003 году братья создают новую коллекцию для дерзких, энергичных и ироничных женщин. Новая коллекция пропитана чувствами самоуверенности, лидерства, сексуальности и неповторимость. Лицом коллекции стала Наоми Кэмпбелл, а другие участницы показа дефилировали по подиуму, украшенному декорациями в виде самолета.

С 2007 года дизайнеры интересуются спортивной сферой и начинают разрабатывать форменную одежду для футболистов из «Ювентуса» и «Барселоны». Еще одним серьезным достижением на рынке спортивной одежды стала для братьев разработка формы для гостей Зимней Олимпиады 2010, которую участники надевали на церемонии открытия и закрытия спортивных соревнований.

В интернет-магазине https://www.studio-fashion.com/ представлен широкий ассортимент товаров Dsquared по разумной цене и в оригинальном качестве. Это один из немногих магазинов Украины, который сотрудничает с итальянским брендом уже многие годы, а также работает по предзаказу.