 

Для детей сыграют необычное симфоническое шоу

29 октября 2019 г. 14:19
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Как сообщает пресс-служба ХОГА, мероприятие, аналогов которому нет в Украине, пройдет в Доме Алчевских 31 октября и 1 ноября в 11:00 и в 16:00.

«Концерт пройдет в необычной интерактивной форме, а его главными участниками станут юные зрители. Прямо в зале они с помощью дирижера смогут освоить простейшие навыки дирижирования и угадать, какой композитор написал то или иное произведение, а слушая музыку из кинофильмов и мультфильмов, научатся отличать мажор от минора. Активные участники получат поощрительные подарки, ну а энергичные поднимутся на сцену, где вместе с оркестром проведут импровизированную репетицию на барабане, шейкере и тамбурине. Самому умелому участнику дирижер передаст свою палочку и он продирижирует мелодию из мультфильма. Увлекательная музыкальная программа будет сопровождаться видеорядом, а в конце все желающие смогут сфотографироваться с оркестром, музыкальными инструментами и дирижером», - рассказывают организаторы. 

Следующий концерт МАСО «Слобожанский» под названием «Бетховен. Симфонические шедевры» пройдет 8 ноября в Доме Алчевских, начало - в 19:00. На нем оркестр под руководством дирижера Национальной филармонии Украины Виталия Протасова сыграет произведения Людвига ван Бетховена вместе с известным скрипачом Валерием Соколовым. 

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