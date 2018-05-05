Для фестиваля «СлободаКульт» на Закарпатье отобрали арт-объекты более 150-ти харьковских мастеров

05 мая 2018 г. 20:36
Автор: Алина Тюхай
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Более ста харьковских мастеров и около тридцати художественных вузов будут представлять культуру Слобожанщины на форуме "СлободаКульт" на следующей неделе в Закарпатье.

Форум представляет не только Харьков, но и весь регион в целом: Харьковскую область, часть Сумской, Луганской и Донецкой области, напоминая украинцам, что такое Слобожанщина и каковы ее социокультурные особенности.

Скульптору Валерию Пирогову сообщили, что его проект "Масленица" отобрали к выставке только неделю назад, и теперь мужчина усердно готовит свою работу к транспортировке.

Валерий Пирогов, скульптор

Вот теперь буду смотреть, где-то подреставрирую, где-то, может быть, подкрашу, где-то подклею. Ну, это нормальный творческий процесс подготовки работы к выставке.

Над работой "Масленица" скульптор работал с топором и стамеской. Сами же герои праздника - из клена, покрытого масляными красками .

Валерий Пирогов, скульптор

Где-то в году 79-м в Художественном училище учился, как тема придумалась и были какие-то поиски композиций, пластические решения, а сделал я её в 1994. 14 лет она во мне созревала. Даже больше - 15 лет.

А вот Анне Ивановой с песочными часами пришлось работать более тяжелой техникой- электропилой. Женщина говорит, важно было  выбрать сухую древесину, чтобы песок не впитывал влагу и оставался сыпучим - так выбор пал на сосну.

Анна Иванова, скульптор

Работа из серии «песочные часы», называется она "Ноль. Единица. Множество". Её можно двигать. Она вот. Вот так собственно выглядит в активном режиме. Это о том, что в течение времени любое состояние  - оно, собственно, меняется на противоположное.

И уже 7 мая будут загружать почти пятитонную фуру с арт-объектами Харьковских мастеров, которая направится в Ужгород.

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