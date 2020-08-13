Для украинцев открыты границы более 40 стран: перечень

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что 42 страны открыли свои границы для наших граждан. Их границы открыты полностью или с определенными условиями.

Об этом в ходе брифинга заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"На прошлой неделе таких стран было 38. За это время их количество увеличилось на 4", - отметил министр.

В частности, в перечень вошла Армения, туда можно приехать при условии 14-дневной самоизоляции. Также украинцы могут путешествовать в Буркина-Фасо, Того и Чад.

Кроме того, Кулеба напомнил о 38 странах, куда могут въезжать украинцы:

Турция,

Сербия,

Албания,

Северная Македония,

Черногория,

Беларусь,

Великобритания,

США,

Мексика,

Египет,

Тунис,

Республика Корея,

Ирак,

Иран,

Афганистан,

Южный Судан,

Эфиопия,

Сомали,

Кения,

Замбия,

Танзания,

Бурунди,

Сейшельские острова,

Багамские острова,

Ливан,

Болгария,

Словения,

Объединенные Арабские Эмираты,

Ирландия,

Мальдивы,

Антигуа и Барбуда,

Эквадор,

Ямайка,

Камбоджа,

Коморские острова,

Пакистан,

Пуэрто-Рико,

Сент-Люсия.

Кроме того, МИД Украины рекомендует перед поездкой изучить правила пересечения границы той или иной страны.

Это можно сделать на интерактивной карте нашего ведомства или на сайтах МИД других стран.

В то же время Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Беларусь.