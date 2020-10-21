Дом для оленихи. Как пятнистая самочка обживается в новом вольере зоопарка

Это экспозиция «Дальний Восток» в городском зверинце. А эта грациозная красавица по имени Лили его новая жительница. Поселилась пятнистая олениха рядом с японскими макаками. Пока пушистая самочка будет обживаться в новом вольере сама, но в дальнейшем говорит пресс-секретарь зверинца к ней подселят самца и еще нескольких самочек.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

Новий «дім» для плямистих оленів являє собою два відкритих вольєри, площею 388 м2 і 1353 м2. Тут олені будуть перебувати цілий рік, оскільки пристосовані до різних температурних показників. Для того, аби укритися від дощу або хуртовини, у вольєрах передбачені навіси. Тут же можна побачити будиночки для японських макак і єнотовидних собак, оскільки передбачається, що ці тварини будуть експонуватися разом.

Красавица Лили в своих новых владениях адаптировалась достаточно быстро, рассказывает Жанна Сивуха. Сразу же обратила внимание на сочную травку и начала пастись. Не долго искала и кормушки с поилками.

Олениха очень контактная и даже берет овощи прямо из рук рабочих зоопарка.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

Пні, колоди, коряги, дерева – у вольєрах дотримано принцип натуральності матеріалів і максимального наближення до природи. Обидва вольєри обладнано електрозагорожами і системою відеоспостереження для цілодобового нагляду за тваринами.

Дабы осмотр территории для посетителей был максимально удобным - есть определенные места, где за пушистиками можно наблюдать без барьеров. В несколько меньшем вольере будет стеклянное ограждение.