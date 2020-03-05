Европа пережила самую теплую зиму в истории

05 марта 2020 г. 13:13
Источник: УНИАН
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В Европе была зафиксирована самая теплая зима в истории.

В период между декабрем 2019 года и февралем 2020 года температура на 3,4 градуса превышала средние температурные показатели в период 1981-2010 годов, сообщает "Радио свобода" со ссылкой на Службу изменений климата Коперника (C3S).

Зима 2019-2020 также оказалась на 1,4 градуса теплее, чем зима 2015-2016 годов, которой принадлежал предыдущий температурный рекорд.

В С3Ѕ заявили, что Северная и Восточная Европа частично попали под тренд потепления. В то же время это не может быть признаком глобального потепления.

"Хотя это (рекордно теплая зима) и было действительно чрезвычайным событием само по себе, вероятно, события такого рода становятся более чрезвычайными из-за тренда глобального потепления", - рассказал директор C3S Карло Буентемпо.

Напомним, во вторник, 3 марта, температура воздуха в Киеве после полудня поднялась до +14,8°, что превысило предыдущий рекорд для этого дня на полтора градуса.

 

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