Евровидение 2020: кто стал первыми финалистами Нацотбора

В субботу, 8 февраля, стали известны имена первых финалистов Национального отбора на песенный конкурс Евровидение.

По результатам общего голосования жюри и зрителей, к следующему этапу проходят трое исполнителей - КRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A.

Самые высокие оценки получила певица Krut, которая за выступление с песней «99» в сумме получила 16 баллов (по восемь от членов жюри и от зрителей). У Jerry Heil и Go-A - по 13 баллов.

А вот все остальные участники полуфинала - CLOUDLESS, Katya Chilly, GIO, группа [O] ​​и Assol – из конкурса выбывают.

Мысли пользователей соцсетей, которые просмотрели трансляцию Нацотбора, разделились: одни, например, называют подбор исполнителей первого полуфинала "слабым".

Другие наоборот радуются большому количеству исполнителей, которые в своих песнях обыгрывают этнические мотивы.

Интернет-пользователь Роман Скрыпин даже советует отправить на Евровидение Нину Матвиенко с песней "Ой, летели дикие гуси": "Победила на" Песне 79 ", победит и на" Евровидении ", - пишет он.

Второй полуфинал Национального отбора, на котором определятся еще трое финалистов, состоится уже в следующую субботу, 15 февраля. На нем выступят восемь участников:

- FO SHO

- KHAYAT

- GARNA

- Элина Иващенко

- TVORCHI

- Александр Порядинский

- MOONZOO feat. FMF Sure

- Дэвид Аксельрод