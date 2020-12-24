Фаберлик: интересная история успеха®

Компания Фаберлик – это известный производитель косметики и парфюмерии, а также в ее каталог входят одежда, игрушки и различные аксессуары. История этой марки началась в 1994 году, когда два друга детства Алексей Нечаев и Александр Даванков после окончания университета решили основать собственный бизнес. Представители новой компании распространяли средства бытовой химии и пищевые добавки. Это позволило заработать стартовый капитал и в 1998 году начинается выпуск кислородной косметики для лица.

Сегодня коллекция бренда впечатляет своим разнообразием. Посетив сайт мультирегионального интернет-магазина MAKEUP вы можете убедиться, что в каталог Фаберлик входит множество оригинальных продуктов. Но в конце 90-х многие скептически отнеслись к тому, что компания вышла на косметический рынок с одной линейкой. Однако, старт оказался удачным. Экономический кризис привел к тому, что ряд изготовителей сократили рекламу, уменьшили поставки и приостановили разработку новинок. Продукция Фаберлик успешно заняла освободившуюся нишу и предложила потребителям купить качественную продукцию по умеренным ценам.

Новые предложения

Свое нынешнее название фирма получила в 2001 году, а уже через 5 лет она вошла в мировой рейтинг крупнейших производителей косметических средств. В 2015-м заняла в этом рейтинге 3 место по темпам развития в конкурентной борьбе с 50000 брендов, которые ежегодно участвуют в этом оценивании.

Ежегодно марка представляет не менее 1500 новинок. Предлагаем обзор некоторых новых предложений, которые вошли в каталог в 2020 году:

Кислородный бальзам Global Oxygen. Поддерживает нормальный уровень увлажненности на протяжении 72 часов, повышает местный иммунитет и защищает от негативного воздействия внешней среды. Заявленное действие обеспечивают запатентованный комплекс Novaftem-O₂®, витамин С и глутатион (пептид, который производится клетками организма).

Очищающая пудра Expert. Одновременно выполняет глубокое очищение и увлажнение кожи. Витамин В3 выравнивает рельеф, восстанавливает структуру клеток, аллантоин смягчает ороговевшие участки, алоэ вера питает покровы и защищает их от пересушивания.

Бальзамы для губ Beauty Cafe. Коллекция дополнена продуктами с грушевым, банановым и малиновым ароматами. Масло карите и витамин Е обеспечивают базовый уход, защищают от температурных перепадов, способствуют заживлению мелких повреждений, устраняют сухость и ощущение стянутости.

Очищающие полоски для носа. Мягко регулируют работу сальных желез, убирают комедоны, выполняют матирование.

Софтнер для лица Bioglow. Объединяет действие двух продуктов -- тоника и базы под макияж, а также обладает мягким антивозрастным эффектом, устраняет тусклость, создает ощущения свежести и бодрит, благодаря теплому аромату сицилийского мандарина.

Защитный крем для рук L.OVE. Продукт восстанавливает структуру покровов и рекомендован к применению после контакта со средствами бытовой химии, а также после обработки рук антисептиком.

Компания Фаберлик продолжает свое активное развитие. Сегодня в ее коллекции 5 каталогов разной направленности, в каждый из которых входит не менее 1000 наименований. Более 7 млн. семей постоянно используют продукцию этой марки и полностью доверяют ее качеству.