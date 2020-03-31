Гигиена в Харьковском зоопарке. Как животные ухаживают за собой?

31 марта 2020 г. 19:30
Автор: Алина Тюхай
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Лев Ричард, тщательно и долго намывается. Вылизывая шерсть, как типичный представитель кошачьих. Царь зверей и все пушистые и пернатые обитатели городского зверинца напоминают, что нужно неуклонно и пристально следить за собственной гигиеной. По словам пресс-секретаря зоопарка Жанны Сивухи, к гигиеническим процедурам животные относятся очень ответственно.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Наприклад, приматам підтримувати чистоту допомагає ґрумінґ - догляд за волосяним покривом. Цей процес виражається у взаємному обшукуванні шерсті. На перший погляд може здатися, що примати ловлять паразитів. Насправді ж, наявність паразитів у здорових особин - явище рідкісне. Крім догляду за шерстю, ґрумінґ потрібен для підтримки дружніх відносин у групі. 

Птицы в свою очередь разрыхляют и чистят перышки - клювом. А вот тигр Елисей, пошел против системы и принимает грязевые ванны. Молодой хищный котенок вываливается в грязи, получая не только удовольствие но и пользу, потому как грязь избавляет пушистого от паразитов, говорят специалисты. Поэтому в этом случае грязевая ванна становится неким душем для тигра.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Освіжаючий душ по кілька разів на день, особливо за спекотної погоди, приймають наші слони Аун і Тенді. Після купання слони обсипаються піском. Кірочка, яка утворюється в результаті пісочної ванни, вберігає шкіру від опіків і укусів комах, неначе захисний крем. Так само піску як засобу гігієни віддають переваги антилопи та шиншили. 

А самыми опрятными  животными в зоопарке считают енотов - Мена и Шоу. Полосатики тщательно моют лапки, и в придачу к этому  полощут все что собираются есть. В зоопарке призывают ответственно относиться к своему здоровью и не пренебрегать процедурами гигиены.

 
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Гигиена в зоопарке. Как животные ухаживают за собой? - 31.03.2020

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