Горные велосипеды: разнообразие моделей для самых требовательных покупателей ®

«Отдыхая» на разработке прогулочных и городских велосипедов, производители вкладывают максимум усилий в создание горных моделей, призванных продемонстрировать прочность, устойчивость и безопасность в экстремальных условиях сложных трасс. Результат – огромный выбор вариантов, рассчитанных на разные стили и способы катания. Остается только сориентироваться с намерениями относительно направления будущих тренировок и приобрести модель, которая создана специально для выбранных условий.

Выбор велосипеда: для тех, кто желает дойти до сути

Разобраться в десятках горных велосипедов поможет следующая классификация:

Тип модели зависит от способа катания и особенностей трассы. По пресеченной местности горного массива в направлении вверх и каменистому лесному грунту лучше передвигаться на велосипеде кросс-кантри, а спускаться с гор после тяжелого подъема безопаснее на даунхилле. Велосипеды Эндуро соединяют в себе достоинства названных выше изделий и рекомендованы для загородных поездок, а модели стрит/дерт подойдут для выполнения сложных трюков на деревянных трамплинах.

Параметры колес можно выбирать с учетом собственного роста и стиля катания. Чем больше колесо, тем труднее будет заставить его быстро крутиться, особенно если рост спортсмена не превышает средние показатели. Для скоростных поездок лучше выбрать байк с большими колесами, для маневренности катания подойдут более компактные модели.

Тип рамы может быть жестким или на пружине, соответственно хардтейл и подвес. Работать с первым проще благодаря легкой раме, однако такое катание сложно назвать комфортным из-за неровностей трассы, которые вам придется сполна ощутить на собственной пояснице. С подвесом будет удобнее, но придется приложить чуть больше усилий, чтобы заставить велосипед двигаться на нужной скорости.

Формат навески. Вложения в эту деталь полностью оправданы реальным шансом упростить обслуживание велосипеда. Облегченная настройка, дополнительная амортизация, сохранение предустановок – мелочи, которые делают катание более приятным и безопасным, поэтому на них не стоит экономить.

Специалисты рекомендуют: не спешите покупать самый дешевый горный велосипед. Он вряд ли оправдает ваши ожидания и потребует существенной доработки. Лучше доплатить за достойного «середнячка», чтобы получать неподдельное удовольствие от управления мощным, надежным и послушным велотранспортом.

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