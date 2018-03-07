Готовимся к выезду на майские праздники®

У вас уже есть весенние планы? В этом году правительство "порадовало" нас разбросанными выходными. Отдыхать будем во вторник 8 мая, среду 9 и понедельник 28. При этом рабочей будет первая суббота месяца − 5-е число. Но вы же сами понимаете, что если вторник будет выходным, то какой может быть работа в понедельник? Поэтому возможностей выбраться большой компанией на природу будет предостаточно. И мы расскажем вам, как их реализовать.

Пикник на природе

После длительной и холодной зимы так приятно выйти на свежий воздух, накрыть столы где-то на поляне, подальше от городского шума и суеты. Пусть даже роль стола играет скатерть, расстеленная прямо на земле. Почувствовать нежный аромат дыма, смешивающийся с запахами распустившихся цветов, трав и деревьев.

Каким бы модным, красивым и дорогим ни был ресторан, но в мае все же лучше отдать предпочтение пикнику вдалеке от цивилизации. Вот лишь некоторые преимущества выездного застолья:

Можно собрать большое количество людей. Весь коллектив предприятия, всех родных или друзей

Не ощущается теснота, нет никаких пространственных ограничений

Можно разговаривать громко и даже петь. Никто не будет возражать и просить "быть потише"

Тот редкий случай, когда курильщики могут находиться на сравнительно небольшом расстоянии от некурящих. И обе группы будут чувствовать себя комфортно

Свежий воздух обостряет чувство голода. Можно смело экспериментировать с кухней и не переживать, что гости все не съедят

Время мероприятия лимитируется световым днем, а не часами работы ресторана. А если взять осветительное оборудование, можно гулять хоть до утра

Этот список можно продолжать до бесконечности, вы и сами легко впишите в него десяток-другой пунктов.

Готовь сани летом

Но, чтобы выезд на пикник удался на славу, приступать к приготовлениям нужно еще зимой. В крайнем случае − в начале весны. Вам нужно собрать людей, уговорить тех, кто скептически относится к идее мероприятия на лоне природы. Подготовить еду, оборудование, посуду и мебель. Если все сделать точно и правильно, пикник пройдет просто великолепно. Оставит после себя приятные воспоминания, целую кучу фотографий и острое желание повторить все сначала на следующие выходные.

Загляните в календарь − если до начала мая осталось менее двух месяцев, наступило время действовать.

Не вы одни раздумываете о корпоративе, праздновании дня рождения или просто вечеринке на природе. Так уж сложилось исторически, что словосочетание "майские праздники" в нашем обществе стойко ассоциируется с возлияниями где-нибудь за городом, в поле или в горах. Благо, развитие кейтеринговых компаний достигло уже того уровня, когда можно одинаково успешно организовывать мероприятие и в банкетном зале, и в глухом лесу, в офисе компании или посреди бескрайних степей в низовье течения Днепра.

Шаг первый − выбери гостей, место, время и программу

Самый важный аспект кейтеринга − это составление планов и списков. Для начала нужно определиться с приглашенными. Вопрос решается легко, если речь идет о коллективе предприятия. Но если нужно собрать друзей, могут возникнуть некоторые сложности. Это только на словах все "за", как только доходит до дела, многие начинают отказываться. Поэтому не бойся задать прямой вопрос каждому и внести его в список. Через неделю стоит всех обзвонить еще раз и напомнить.

Неплохо сделать резерв примерно на 20% приглашенных. То есть, на каждых пять гостей нужно добавить еще одно место. Кто-то наотрез откажется идти без супруга, кто-то в последний момент передумает и согласится, кто-то приведет друга или подругу. А ты будешь готов к этой ситуации.

Выбор места − не менее сложная задача. Это только так кажется, что поля у нас бескрайние, а леса глухие и дикие. В мае чуть ли не на каждой полянке будет заседать компания. Лучше отказаться от известных мест, где каждый год собираются люди. Выберите что-то новое, неизведанное, можно даже далекое.

С датой все проще − три выходных подряд можно считать идеальным вариантом. Если начать в первый день, то "оторваться по полной" смогут даже водители автомобилей.

Формально в мае будет только один раз три выходных дня подряд − с 26 по 28 число. Но можно немного расслабиться и добавить всего один денек. Тогда появляется перспектива:

С 29 апреля по 1 мая

С 6 мая по 9

С 9 мая по 13

Шаг второй − выберите кейтеринговую компанию

Если вы собираете больше трех человек на природе, то лучше ничего не выдумывать, а сразу обратиться за помощью к профессионалам. Вы ведь не хотите испортить себе праздник? Конечно, если стоит цель − сэкономить денег, то можно ограничиться лишь арендой оборудования. Для большей ясности вот перечень услуг, которые могут предоставить отечественные кейтеринговые компании:

Комплексное обслуживание. Вы ни о чем не думаете, все сделают профессионалы, вы только отдыхаете и наслаждаетесь Аренда шатров. Ветер вам уже не мешает, и даже дождь не испортит ваше застолье Аренда мебели. Столы, стулья, стульчики, табуретки. Даже на природе приятно восседать за классической мебелью. Оставьте романтику завтрака на траве детям и подросткам Аренда посуды. Тарелки, стаканы, ложки, и вилки. Все, что может понадобиться на серьезном застолье Приготовление блюд для пикника. У кейтеров есть уже готовые, проверенные временем, меню, специально рассчитанные для таких мероприятий.

Как видите, предпринимателям есть что вам предложить. Нужно только выбрать подходящую услугу и хорошую компанию, пользующуюся доверием на рынке. В отличие от других сфер, разобраться с кейтерами − проще простого. Достаточно лишь посмотреть фотографии с тех мероприятий, которые они организовывали. Если вам нравится − смело заказывайте.

Шаг третий − решите вопрос с грилем

Ну какой может быть пикник на майские без традиционного шашлыка или стейков? Если вы обращаетесь в кейтеринговую компанию, вам, скорее всего, предложат сразу и аренду мангала, и даже своего специалиста. Если же вы организовываете мероприятие сами, вам понадобится мангал, дрова или древесный уголь, шампуры или решетки. И конечно же, маринованное мясо в достаточном количестве.

Вот, пожалуй, и все. Наслаждайтесь теплой майской погодой, вкусными блюдами и отменным сервисом в самом живописном месте. Пусть ваше застолье удастся на славу.

Источник: grand-catering.com.ua