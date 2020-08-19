Греция ввела новые ограничения на популярных курортах

19 августа 2020 г. 17:17
Источник: Укринформ
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Греческие власти ввели новые ограничения на известном курортном острове Миконос в Эгейском море и в северном регионе Халкидики. Об этом сообщает Ekathimerini.

Из-за резкого увеличения новых случаев коронавируса власти запретили вечеринки, рынки под открытым небом и религиозные процессии. Кроме того, собрания ограничиваются девятью людьми.

В ресторане за одним столом может быть не более четырех человек, если только они не являются членами семьи, в этом случае максимальное количество – шесть человек.

Использование масок является обязательным как в закрытых помещениях, так и в открытых общественных местах. Меры начнут действовать в пятницу и будут применяться в течение 10 дней.

Миконос является одним из самых популярных среди туристов греческих островов, а полуостров Халкидики считается центром пляжного туризма страны.

По официальным данным, за последние сутки в стране подтверждены 269 новых случаев коронавируса, из них 39 – у путешественников.

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