Хамелеон Айша и игуана Хосе мирно уживаются в ланч-холле Харьковского экспертно-криминалистического центра

Пираньи, игуана и хамелеон. Всё - для психологической разгрузки специалистов Харьковского экспертно-криминалистического центра. Для животных обустроили аквариумы в ланч-холле центра.

Экспертам, чья работа требует максимального внимания, необходимо сохранять эмоциональное равновесие, говорит Сергей Шевцов, первый заместитель директора центра.

Ей нравится процесс извлечения из аквариума, когда люди подходят, она просится выйти. Любит путешествовать

Это Айша, йеменский хамелеон, рассказывает Сергей Шевцов, первый заместитель директора Харьковского экспертно-криминалистического центра. Айша живет в ланч-холле центра.

Появилась здесь, говорит Шевцов, по просьбе работников центра. Экспертам хотелось позитива и психологической разгрузки.

Сергей Шевцов, 1-й заместитель директора Харьковского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины

Работа судебного эксперта связана с большими мыслительными процессами. Это не только работа с объектами, какие-то расчеты, это ещё аналитическая работа

Для Айши в ланч-холле обустроили аквариум. В нем поддерживается постоянная температура. Игуана Хосе - сосед Айши. У него хороший аппетит и спокойный нрав. Хосе, в отличие от Айши, вегетарианец. Вот так лакомится листьями и яблоками. И обязательно - витамины, говорит Елена Дяченко, работница центра. Хосе нужен кальций. Он еще растет - будет полтора метра длиной.

Елена Дяченко, зав. сектора контроля качества и метрологического обеспечения

Он очень ласковый товарищ. Видите, я его взяла на руки, он, как котенок, сидит. Греется, очень любит, когда его гладят. Они абсолютно мирно существуют пока между собой. Может, потому что игнор какой-то между ними присутствует, они друг друга не особо замечают, хотя часто сидят рядышком

Айша и Хосе мирно делят свое место под солнцем. Точнее, под лампой - оно самое любимое для обоих

Так работает газовый хромотограф в одной из лабораторий экспертно-криминалистического центра. Для исследования достаточно одной сотой грамма вещества, говорит эксперт Михаил Федоров

Михаил Федоров, главный эксперт

Суть исследования заключается в том, что вещество растворяется, ставится в карусель, с помощью дозатора набирается определенное количество вещества и закладывается внутрь хромотографа

Эксперт определяет, есть ли в порошкообразном веществе наркотики. Работа требует максимальной сосредоточенности и внимания.

Всего в центре проводят три десятка исследований. Среди них, единственные в Восточной Украине, делают тесты ДНК-идентичности.

Они такие харизматичные, серьёзные такие. Возможно, даже суровые в каком-то смысле

Пираньи - еще одни жители ланч-холла центра. Аквариум им несколько раз меняли на больший. Этот - более чем на полтысячи литров. Сергей Шевцов говорит: утром в ланч-холле пусто. Но сотрудники центра знают - могут прийти сюда в любое время.

Сергей Шевцов, 1-й заместитель директора Харьковского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины