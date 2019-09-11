 

Харьковчане просят обустроить Алексеевский лугопарк – петиция

11 сентября 2019 г. 11:19
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Харьковчанка просит городские власти произвести благоустройство зеленой зоны и берега реки Лопань на Алексеевке по образцу Саржиного яра.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

Автор петиции жалуется, что на месте отдыха находятся "свалки, нескошенные заросли амброзии", а городской пляж - "грязный".

"Кроме того, планомерно уничтожаются деревья, зимой завозится огромное количество черного токсичного снега", - пишет харьковчанка и просил харьковчан проголосовать за данную инициативу.

Сбор подписей под петицией стартовал 10 сентября.

На данный момент ее подписали 20 человек.

Если петиция в течение 90 дней наберет 5000 подписей, ее рассмотрят в горсовете.

 

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