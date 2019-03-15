Харьковчане увидели в небе редкое явление

15 марта 2019 г. 10:09
704 просмотра

В четверг, 14 марта, над Харьковом в небе можно было увидеть гало.

Соответствующие фото необычного атмосферного явления опубликовал харьковский астроном, лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов на своей странице в Facebook . 

«Сегодня над Харьковом можно было увидеть необычное и редкое атмосферное явление - гало! В былые времена это явление принимали за знамение…» - написал харьковчанин и добавил, что его можно увидеть невооружённым глазом, но нужно быть осторожным и беречь глаза от яркого света Солнца.

Также он отметил, что при продолжительной съёмке на фото или видеокамеру есть риск повредить технику солнечной энергией, и порекомендовал при съёмке закрывать Солнце рукой перед объективом.

«Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы. Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отражённый и преломлённый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу», - пояснил астроном.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.