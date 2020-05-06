Юный пианист из Харькова стал победителем международного конкурса

06 мая 2020 г. 14:11
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Харьковчанин Артем Кравцов выиграл Гран-при международного онлайн-конкурса юных пианистов среди учащихся начальных художественных учреждений «Львов Каваи Карантин 2020». Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Артем Кравцов - воспитанник Харьковской детской музыкальной школы №15 им. В. А. Моцарта.

Отметим, музыкальный конкурс проходил с 7 по 23 апреля дистанционно. В нем приняли участие 800 юных пианистов из 18 стран, в том числе из 24 областей Украины. Выступления участников оценивало международное жюри, в состав которого вошли ведущие пианисты из 15 стран.

 

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