Харьковские энергетики вышли на субботник

Трудовой коллектив акционерного общества «Харьковоблэнерго» вышел на субботник по благоустройству и озеленению территории и объектов предприятия.

Как сообщили в пресс-службе компании, мероприятие проводилось в рамках всеукраинской акции «Зеленая весна».

На клумбе перед центральным офисом общества по улице Плехановской энергетики вскопали землю, засеяли траву, посадили цветы, побелили деревья и бордюры.

Кроме того, во время субботника сотрудники предприятия запустили в работу поливочную систему, а также покрасили лавочки и опоры уличного освещения.

Работники навели порядок на прилегающих территориях более 30 высоковольтных подстанций облэнерго.

Они собрали и вывезли прошлогодние листья, сухие ветви и мусор.

Уборка проводилась не только в Харькове, но и во всех районах Харьковской области.

«Благодаря совместным усилиям энергетикам удалось внести свой вклад в то, чтобы родной край стал более ухоженным, красивым и комфортным», - отметили в компании.