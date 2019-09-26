Харьковский кинофестиваль открыли картиной, претендующей на «Оскар» от Украины

Ведущие кинематографисты из Европы приедут в Харьков в рамках уже третьего международного фестиваля «Kharkiv MeetDocs». Кинофестиваль, который стартовал накануне по словам его директора Евгении Кригсхайм стал крупнейшим кинофорумом Восточной Украины. Главной темой кинофестиваля в этом году стала независимая журналистика и общественный активизм

Евгения Кригсхайм, директор фестиваля "Kharkiv MeetDocs"

Мы собрали в этом году, как и в предыдущие годы не только полный метр документального кино также мы ввели новую секцию игрового кино. Который будет представлен тремя самыми громкими новинками прошлого года — это как фильм открытие Наримана Алиева "Додому", это фильм "А потім ми танцювали" Ливана Акина, который также был показан на всех площадках европейских.

Мировая премьера украинского художественного фильма «Додому», состоялась еще в мае в Каннах, а уже в Украине - на 10-м Одесском международном кинофестивале, лента получила Гран-при. Кроме того, драма Наримана Алиева была отобрана как национальный претендент на «Оскар» в номинации «Международный полнометражный фильм». По словам организаторов Харьков стал одним из первых украинских городов, где увидят нашумевшую картину еще до ее выхода в прокат

Нариман Алиев, режиссер фильма-открытия фестиваля "Додому"

Наш фільм був відібраний українським оскарським комітетом як кандидат від України на кіно премію «Оскар» - це честь для нас, але це перший етап для того щоби мати можливість отримати хоча би номінацію на «Оскар».

По словам известного украинского документалиста Сергея Буковского, который не пропустил ни одного харьковского кинофестиваля из трех, у этого проекта очень хорошее будущее.

Сергей Буковский, документалист, член правления Украинской киноакадемии

Вирішив показати свої старі фільми, відносно старі - "Завтра свято " та "Червона Земля" - це один фільм абсолютно типовий для перебудовчої доби, а другий був вже знятий значно пізніше - це фільм про українські колонії в Бразилії, не колонії, а поселення.

Одной из достопримечательностей кинофестиваля станет новый детский конкурс видео на социально-важные темы, а также разнообразные мастер-классы, круглые столы, воркшопы и питчинг документальных кинопроектов.