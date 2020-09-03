Харьковский кинокритик представил свою новую книгу о кинематографе

Более десяти лет поисков уникальных материалов развития украинского кино изложены в новой книге Владимира Миславского.

"Кінознавчі розвідки в Україні" - это сборник малоизвестных статей украинских авторов двадцатых и тридцатых годов ХХ века. Киновед рассказывает, что их пришлось искать не только в библиотеках и архивах, как это обычно делается.

Владимир Миславский, автор, историк кино

Я понимал, что надо работать не только с журналами и газетами, связанными с кино, но надо работать со всей прессой того времени, в которой могли отражаться вопросы, связанные с культурой. И я не ошибся

В работе со старой бумагой есть свои нюансы, которые вызывают трудности. Среди них - полиграфическая пыль, из-за которой можно повредить целое издание и потерять уникальную информацию.

Однако именно такой длительный и хлопотный процесс помог Миславскому передать в книге атмосферу тех времен.

Владимир Миславский, историк кино, автор

Когда работатешь со старыми газетами, бумага имеет свойство негативное - разлагаться. И поэтому она становится такой - как бы трухлявой слегка, и поэтому есть опаска, чтоб страницы сохранить

Наталья пришла на презентацию, потому что также интересуется кино. Много времени проводит в библиотеке, чтобы найти что-то интересное о становлении украинского кинематографа.

По ее словам, книга Миславского - находка. Потому что в ней любовь автора и желание делиться собственными исследованиями "золотой" эпохи украинского кино.

Наталья Черкасова

Вот эта информация, когда ты понимаешь, что ее больше никто не знает, - это тоже отдельный кайф, это тоже очень круто открывать и понимать, что происходило 100 лет назад

По словам автора, содержание книги будет интересное и для студентов, и для профессиональных киноведов. А чтобы изучение истории отечественного кинематографа не вызывало трудностей, Миславский разместил книгу и в свободном доступе в интернете.