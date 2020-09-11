Игровые приставки PlayStation: секреты феноменального успеха®

Сегодня весьма трудно найти более популярный развлекательный гаджет, чем игровые приставки Sony PlayStation. Спрос на них уже установил не один впечатляющий рекорд, но до сих пор уверенно продолжает расти. С чем же связана такая рекордная популярность игровых приставок, и почему желающих купить плейстейшн 5 в Украине и многих других странах почти так же много, как и приобретающих новые компьютеры и смартфоны?

Эффект «замещения» реальности

Секрет огромного спроса на игровые приставки прост: они представляют собой тот уникальный инструмент, с помощью которого можно легко и быстро «раскрасить» свою жизнь в яркие краски, заместив ими серость будней с морем житейских проблем. Психика человека устроена таким образом, что перманентное напряжение и стресс может буквально «вывести систему из строя», поэтому каждому человеку жизненно необходимо периодически «переключать» своё внимание на другие, расслабляющие виды деятельности. В этом контексте игровые приставки подходят лучше всего: благодаря достаточно демократичным ценам, сегодня любой желающий может приобрести для себя такую «игрушку» и в любой момент «менять декорации» своей жизни нажатием одной кнопки пуска игры. Эффект «замещения событий» оказывает благоприятное воздействие на психологическое состояние человека любого возраста, обеспечивает ему необходимый отдых от ежедневной ментальной и физической нагрузки, способствует наполнению позитивными эмоциями и чувственно-событийным опытом.

Развитие полезных навыков в игре

Многие приобретают PlayStation не только ради того, чтобы интересно проводить время и отдыхать от груза повседневных проблем, которые, кажется, никогда не заканчиваются. Есть ещё одна причина, по которой игровые приставки сегодня пользуются большим спросом как среди подростков и молодёжи, так и среди людей среднего возраста и старшего поколения. В ходе игрового процесса нарабатываются новые и закрепляются уже полученные ранее полезные навыки, которые нужны во всех сферах жизни. Прежде всего, это быстрота и гибкость мышления, умение оперативно принимать правильные решения, от которых будет зависеть результат. Именно компьютерные игры, в которых ситуация меняется ежесекундно, как нельзя лучше учат нас грамотно действовать в условиях неопределённости и риска. Это полезно как в профессиональной деятельности и бизнесе, так и в личных отношениях и сфере коммуникаций с людьми. Кроме того, любители играть на приставке оттачивают мастерство быстрой реакции на меняющиеся обстоятельства, что учит молниеносно ориентироваться в любых непредвиденных жизненных ситуациях и находить выход там, где другие просто впадают в ступор.