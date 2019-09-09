Игрушки Fisher-Price: познаем мир с удовольствием®

Fisher-Price — развивающие игрушки и товары, которые помогают малышу обучаться и получать полезную информацию об окружающем мире в игровой форме. Об игрушках бренда, их особенностях и пользе для развития ребенка рассказывают эксперты интернет-магазина «Будинок іграшок».

Из истории бренда

Торговая марка Fisher-Price, на куклах и погремушках которой выросло не одно поколение малышей, была создана в начале прошлого столетия Германом Фишером и Ирвином Прайсом. С тех пор яркие и красочные игрушки Fisher-Price всесторонне развивают и развлекают малышей, побуждая их к ежедневному изучению окружающего пространства.

Производитель предлагает развлечения для самых маленьких (погремушки, подвески, кубики, пирамидки, мобили) и для детей постарше (кукольные театры, музыкальные, интерактивные игрушки, планшеты, паровозики и другие). Помимо игрушек компания выпускает сопутствующие товары для детей: игровые и массажные коврики, палатки, ходунки, прыгунки, ночники и другую продукцию.

Секреты успеха

Главные секреты успеха Fisher-Price — широкий ассортимент, безопасность для малышей и привлекательный внешний вид продукции. Компания уделяет особое внимание качеству, поэтому игрушки изготавливаются из надежных экологически чистых материалов (дерево, нетоксичный пластик), проходят соответствующие проверки и имеют необходимые сертификаты.

Бренд Fisher-Price — новатор в производстве товаров для малышей. Это первый производитель, который организовал тестирование продукции в своей лаборатории (начиная с 1961 года). Дети относятся к категории потребителей, которым невозможно навязать то, что им не нравится. Учитывая это, при производстве игрушек разработчики отталкиваются от мнения детворы. Ежегодно проходит более тысячи испытаний новых идей, в которых участвуют 3500 детей разного возраста. Пока маленькие исследователи играют, специалисты Fisher-Price наблюдают за ними и оценивают, насколько занимательной, безопасной и полезной оказалась игрушка. Родители также не остаются в стороне и ежегодно встречаются на фабрике, чтобы опробовать детские товары, поделиться мнениями и отзывами и, следовательно, сделать игрушки еще лучше. За годы работы около миллиона малышей поучаствовали в тестировании новой продукции бренда.

Привлекательный дизайн — еще одна отличительная особенность изделий Fisher-Price. Они приятны на ощупь, окрашены в яркие, но не кричащие цвета. Игрушки безопасны для ребенка и рассчитаны на то, что дети будут кусать, ронять и наступать на них.

Правильно подбираем игрушки

Во время игры формируются личностные особенности крохи, развиваются внимание, память, речь, умственная деятельность и воображение. Ребенок знакомится с поведением взрослых, учится общению, у него непроизвольно возникает желание и умение учиться, накапливаются и развиваются необходимые навыки. Поэтому игрушки Fisher-Price разработаны для детей всех возрастных групп.

Для младенцев выпускаются коврики с шуршалками, музыкой и световыми эффектами, мобили для детской кроватки (учат малыша фокусировать зрение на движущихся объектах), успокаивающие проекторы, плюшевые игрушки и другие товары.

Для детей от 1 года предназначены игрушки, которые развивают общую и мелкую моторику, сенсорные навыки и слух. Для этих целей используют сенсорные шарики и кубики, мини-машинки со световыми и звуковыми эффектами.

Двухлетним карапузам подойдут игрушки, развивающие двигательную активность и воображение, обучающие цветам, названиям животных, цифрам и буквам.

3-летние дети с интересом поиграют подвижными фигурками и куклами, игрушками на колесиках, интерактивными игрушками из серии «Смейся и учись».

На детей 4 лет и старше рассчитаны игрушки для ролевых игр, развивающие воображение. Это наборы паровозов, кукольные домики, подвижные игрушки и настольные игры. А интерактивные игрушки помогут изучать иностранные языки, научиться читать, освоить простейшие математические действия, постепенно готовясь к школе.

Игрушки — превосходный способ занять и увлечь ребенка, а первый успешный опыт в различных видах деятельности положительно влияет на развитие дальнейших способностей малыша. Пусть кроха играет с удовольствием!