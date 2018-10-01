Инженеры взялись за кисть. Авиационный ВУЗ удивил харьковчан своими талантами среди кадров и учащихся.

Это люди технического склада ума, они читают лекции по конструкции самолетов и едва не разговаривают формулами. Никто и не догадывается, что их отдушина - рисование. 13 выпускников и сотрудников Национального аэрокосмического университета представили около семидесяти полотен, и здесь не увидишь картины с самолетами, говорят организаторы. На выставке "АвиаКисть" преобладают яркие пейзажи, натюрморты и портреты. Толчком для создания такой выставки стало то, что картинам стало тесно в местном выставочном зале университета, рассказывает Елена Кузьменко.

Елена Кузьменко, организатор выставки "АвиаКисть"

Поэтому мы созвонились вообщем-то с городом. И даже была мысль выйти на Фельдмана, а может она и будет эта мысль, и созвонившись с городом мы поняли, что городские галереи особенно областная, вот они готовы предоставить нам свои залы. Потому-что когда Верочка, директор галереи приехала к нам и увидела картины наших художников, она была поражена. Сказала - конечно, мы хотим. И вот таким образом родилась эта выставка.

Людмила Божко закончила авиационный университет 45 лет назад. Сначала говорит, работала инженером-конструктором, но всю жизнь тянулась к преподаванию и искусству, поэтому получила еще и художественное образование. На выставке красуются пять картин Людмилы Божко. Натюрморт "Мамины глаза" для нее особая картина. Говорит, в ней сочетается любовь к матери и к любимым цветам, которые так долго не приживались у Людмилы в саду.

Людмила Божко, художница

Я поехала на базар. Весной, когда продавали рассаду уже цветущую. Я подобрала цветы по цвету. Привезла, высадила их. И когда они зацвели мощно, тогда я их срезала, поставила и нарисовала.

Валерия Рева также пишет маслом, впрочем, ее любимые полотна - это морские пейзажи. Рассказывает, что рисование может длиться час, а может затянуться на месяцы.

Валерия Рева, инженер НАУ ХАИ

По-разному, одна картина может писаться один день, например такая картина, была написана за один день. А такая картина может писаться месяц, Потому-что это послойная техника живописи старых мастеров и она требует просушки каждого слоя и накладывания независимых красок без смешения друг на друга.

Сергей Полищук, преподает в авиационном вузе технологии самолетостроения. На выставке представил семь своих картин, впрочем, признается, что за жизнь нарисовал около пяти тысяч. Кроме красочных осенних пейзажей, выставку "АвиаКисть" украшают две модели радиоуправляемых самолетов, сделанных доцентом.

Сергей Полищук, доцент, кандидат технических наук

Это радиоуправляемые самолёты. В данном случае - это копия ХАИ-19, которого наши же студенты, с которыми я вместе учился в 1961 году, сделали и запустили в небо. В память их я сделал модель и модель в настоящее время летает .

А вот программист Виктория Харченко, рассказывает, что начала рисовать относительно недавно, сначала ходила в изобразительную студию при университете, а затем начала брать уроки у местного художника.

Виктория Харченко, выпускница и работница ХАИ

Это цветы, которые дарил мне муж, он очень редко это делает. Поэтому для меня это было таким событием в моей жизни и я решила его запечатлеть. Сейчас я рисую маслом на холсте естественно, ну , влюблена в акварель, но мне кажется с ней ещё нужно работать и учиться для того чтобы её постичь потому-что она чудесная, она текучая.

Выставка "АвиаКисть" продлится до 13 октября, организаторы говорят, посетителей ждут творческие лекции.