Итальянский лоукостер запускает рейсы из Харькова в Рим и Милан

Как сообщают на странице Харьковского аэропорта в Facebook, стоимость перелета по обоим направления стартует от 45 евро (без багажа). Полет в Рим из Харькова станет возможен по средам и субботам, а в Милан - по средам и воскресеньям. В пути пассажиры проведут 2 часа 20 минут. На рейсах будет работать Airbus A319. Зимний сезон с обозначенными ценами стартует уже 30 ноября.

Итальянская низкобюджетная авиакомпания Ernest Airlines - довольно молодая, основана в 2017 году, и на данный момент работает только в нескольких направлениях: Италия-Украина, Италия-Албания, Италия-Румыния, Италия-Испания. Отметим, что в настоящее время флот Ernest Airlines состоит всего из двух самолетов - одного Airbus A320 и одного Airbus A319, что неоднократно являлось причиной задержек и отмены рейсов.