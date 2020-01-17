Из Харькова стартовали прямые рейсы в Будапешт

17 января 2020 г. 14:46
1 просмотр

Из Харькова 16 января в Будапешт стартовали прямые авиарейсы.

Об этом сообщили в пресс-службе харьковского аэропорта.

«Вчера вечером стартовали первые прямые рейсы из аэропорта «Харьков» по одному из самых ожидаемых направлений — столицу Венгрии», - говорится в сообщении.

Авиарейсы запустила компания Ryanair.

Вылеты из Харькова осуществляются по четвергам и воскресеньям.
Стоимость авиабилетов от 16,99 €.
Время полёта - 2 часа 10 минут.

Как отмечается, цена на билеты указана в один конец без учёта багажа и актуальна на момент публикации.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.