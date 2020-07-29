Из-за пандемии мировой туризм потерял 320 млрд долларов

Пандемия коронавируса нанесла мировому туризму ущерб на 320 млрд долларов. Только в мае 2020 года число международных туристов сократилось на 98% по сравнению с маем предыдущего года. Об этом говорится в публикации Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).

По оценкам UNWTO, ущерб от пандемии уже в три раза превысил последствия глобального экономического кризиса 2009 года для мирового туризма. Сообщается, что почти полное закрытие границ привело к падению туристических потоков на 98% в мае 2020 года.

"Это привело к сокращению числа туристов на 300 млн туристов и потере 320 млрд долларов международных туристических поступлений", - говорится в сообщении.

Также в UNWTO отмечают, что резкое сокращение мирового туризма оставило миллионы людей без средств к существованию, в том числе жителей развивающихся стран. Большинство членов экспертной группы по туризму ожидают восстановление международного туризма ко второй половине 2021 года.