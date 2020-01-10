Из-за праздничного фестиваля перекроют движение на площади Свободы и Сумской

Движение транспорта по пл. Свободы - от ул. Сумской до ул. Тринклера, а также по ул. Сумской - от ул. Свободы до площади Первого Мая, будет запрещено с 11:30 до 12:00 12 января, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением фестиваля «Вертеп-Фест 2020».

В это время автобусы будут курсировать следующим образом:

№20е, 217э: изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку пассажиров на остановке ст. м. «Госпром»;

№65е, 296э: - ст. м. «Госпром» - пр. Независимости - пр. Науки - ул. Новгородская - ул. Белой Акации - ул. Сумская;

№78э: - ст. м. «Госпром» - пр. Науки - ул. Новгородская - ул. Белой Акации - ул. Сумская и далее по маршруту;

№119э: - ул. Вернадского - Гимназическая набережная - Нетеченская набережная - ул. Университетская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту;

№202э: - пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки - ул. Новгородская - ул. Белой Акации - ул. Сумская и далее по маршруту;

№278э: пр. Независимости - пр. Науки - ул. Новгородская - ул. Белой Акации - ул. Сумская и далее по маршруту.

Также в это время будет запрещено движение троллейбусов по ул. Сумской, на участке от пл. Свободы до разворотного круга «Парк им. Горького». Тролебусы будут курсировать так:

№2: часть маршрута: разворотный круг «Пр. Победы» - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ст. м. «Госпром»;

часть маршрута: разворотный круг «Пр. Жуковского» - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская - разворотный круг «Парк им. Горького»;

№17: разворотный круг «Ул. Рудика» - ул. Лесопарковая - ул. Чкалова - Белгородское шоссе - ул. Сумская - разворотный круг «Парк им. Горького».