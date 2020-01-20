К 100-летию Харьковского исторического музея откроют обновленную экспозицию и две новые выставки

21 января по случаю 100-летия Харьковского исторического музея имени Н.Ф. Сумцова на 3-м этаже музея состоятся торжественные мероприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

«В честь круглой даты в этот день в музее откроется обновленная экспозиция «Слобожани» и две новые выставки: «Калейдоскоп музейних скарбів у вимірі часу» и «Традиції та просвітництво. До 100-річчя Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова». Большое количество экспонатов покажут харьковчанам впервые, а коммуникацию с посетителями выстроят с помощью интерактивных зон», - сообщили в Управлении культуры и туризма ХОГА.

Экспозиция «Слобожани» расскажет истории людей, которые жили на Харьковщине с давних времен и до начала XX в.

Выставка «Традиції та просвітництво. До 100-річчя Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова» посвящена 100-летней истории музея, особенностям его развития в различным эпохам, эволюции от начала XX века до наших дней.

Выставка «Калейдоскоп музейних скарбів у вимірі часу» презентует музейные экспонаты, которые никогда ранее не демонстрировались посетителям. Среди прочего будет представлено оборудование, на котором мастера делали фотографии, получившие награды на выставках в Европе в конце XIX века; каминные часы, изготовленные во Франции во второй половине XVIII века, которые использовались в имении Харитоненко в Натальевке; ранее неизвестный широкой публике автопортрет С. И. Васильковского.

Как отмечается, по случаю праздника с 22 до 24 января музей можно будет посетить бесплатно.

Справка. Харьковский исторический музей имени Н.Ф. Сумцова ведет свою родословную от музея Слободской Украины имени Г.С. Сковороды, который основали в январе 1920 года. У истоков музея стоял выдающийся ученый, этнограф, историк Николай Федорович Сумцов, известный в Европе как исследователь народного быта. Он был первым директором музея в 1920-1922 годах, лично разработал основные принципы работы заведения, которые и сейчас лежат в основе его деятельности. Итогом многолетнего исследования Сумцовым культуры и быта Слободской Украины стала книга «Слобожане». Именно такое ​​символическое название у новой экспозиции музея, первая часть которой откроется в день его 100-летнего юбилея.