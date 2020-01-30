Как найти пульт от телевизора®

Просмотр телевизора – это популярное вечернее занятие у большей части работающего населения. Естественно, никто не будет смотреть один и тот же канал постоянно, иногда потребуется переключить на другой. Для этого предназначен TV пульт. Но устройство часто теряется. Каждый член семьи хоть раз сталкивался с подобной проблемой. Для того, чтобы облегчить поиск этого предмета, в статье приведены советы, которые упростят процесс нахождения потери.

Лучшие способы поиска пульта от телевизора

1. Переключение внимания. Если на поиск пульта уходит много времени, велика вероятность, что он лежит на самом видном месте, а вы его не замечаете. В таком случае лучше отвлечься, переключить внимание на другое действие, а позже приступить к попыткам поиска пульта ДУ.

2. Попытка вспомнить действия. Попытайтесь выяснить, когда предмет находился в руках в последний раз. Может, вы переключали каналы и решили пойти перекусить. Тогда есть смысл проверить кухню на наличие пропажи. А если в этот момент звонил телефон, который стоит на зарядке, стоит проверить место возле розетки, возможно, пульт спокойно лежит на месте телефона.

3. Поиск среди детских игрушек. Если дома есть ребенок, он мог взять пульт поиграть. Тогда стоит проверить коробку с детскими игрушками, возможно, устройство лежит там.

4. Место для пульта. Для каждого предмета стоит выделить конкретное место – коробку, угол дивана или другую часть комнаты. Устройство стоит хранить в этом месте, и тогда проблема бесконечной потери пульта сойдет на нет.

5. GPS. Некоторые фирмы занимаются производством небольших GPS-датчиков, которые можно легко закрепить на часто теряющемся предмете. Управление датчиком совершается со смартфона, корректные настройки будут оповещать с помощью звукового сигнала о том, что предмет лежит возле телефона.

6. Наличие запасного пульта. Это легкий способ, который помогает избежать регулярной потери пульта ДУ. При этом одно устройство лучше оставлять в одном и том же месте. Когда батарейки будут садиться, пригодится запасной пульт, если к тому моменту предмет не потеряется.

Каждый из методов подходит в качестве советов по поиску предмета в доме. А если следовать правилу уборки устройств по местам, то необходимости в поиске не возникнет.