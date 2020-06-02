Как отдыхать, чтобы отдохнуть?®

Умение отдыхать – это настоящий талант. Безусловно, речь не идет о просмотре телевизора после работы или пролистывании ленты соцсетей. Это, скорее, съедает свободное время и ненадолго позволяет отвлечься от рутинных дел, но никак не способствует восполнению запасов энергии. Многие считают, что для отдыха необходим, как минимум, отпуск, чтобы на недельку сменить обстановку и поехать за границу. На самом же деле, нужно просто уметь планировать свой досуг и знать, где проходят интересные мероприятия. Этого достаточно для того, чтобы провести время максимально увлекательно, набраться впечатлений и зарядиться позитивом, не отъезжая далеко от родного города.

Варианты для экстремалов

Отдыху всегда способствует смена привычной деятельности. Если у вас сидячая работа, тогда для того, чтобы набраться жизненных сил лучше поактивничать или даже поэкстримальничать. Вариантов может быть масса и это не обязательно прыжки с парашютом, хотя и их никто не отменял. Можно просто с друзьями поиграть в пейнтбол, покататься на квадроциклах, полетать над рекой или озером на флайборде, или же подрайвовать на питбайке. Подобное времяпрепровождение подарит массу эмоций и зарядит бодростью. Вы на время забудете о делах и главное - оторветесь от гаджетов, без которых не можете жить.

Культурная программа

Тем, кто наоборот находится постоянно в движении и устает от ежедневной суеты, лучше замедлиться, выдохнуть и позволить себе никуда не спешить. Идеальным вариантом отдыха в таком случае будет кинотеатр, особенно, когда в прокате фильм с любимым актером. Если же давно или никогда не были в театре, тогда срочно покупайте билет и наслаждайтесь спектаклем, мюзиклом, балетом, оперой – чем вашей душе угодно! В данном случае очень важно понимать, что вам нравится и приносит удовольствие. Что бы вы не выбрали, искусство снимет стресс, позволит вам посмотреть на жизнь иначе и вдохновит.

Сходите на выставку и посмотрите работы молодых художников или скульпторов. А еще лучше - посетите мастер класс по китайской живописи и сами научитесь что-то создавать. Все это скучно и не для вас? Тогда посмотрите, в каком городе будет ближайший концерт вашей любимой группы и вперед туда за драйвом и впечатлениями!

Отдых очень важен для каждого из нас, ведь он позволяет сохранить здоровье и повысить работоспособность. Именно потому нужно учиться не думать о делах и переключаться. Способов, как это сделать, существует масса и только вам решать, какой выбрать. Можно, например, проверять свой фарт и ходить в казино. Можно задаться целью пробежать марафон и свободное время посвящать тренировкам. Можно разобраться в фотошопе и делать из своих снимков фотошедевры. Можно научиться готовить необычные блюда и приглашать на выходных на гастрономические вечеринки друзей.

Научиться отдыхать просто и сложно одновременно, ведь для этого нужно разобраться в самом себе и понять, что заставляет вас забывать о работе, восполняет энергию и дает силы.