Как выбрать гигиенический душ скрытого монтажа?®

Чтобы понять, какой гигиенический душ скрытого монтажа подойдет именно вам, следует ознакомиться с существующими видами и их характеристиками. Задав в фильтре интернет-магазина Stevian необходимые параметры, сможете выбрать модель, которая идеально впишется в интерьер вашего дома.

Разновидности гигиенического душа скрытого монтажа

Популярность встроенного гигиенического оборудования оправдана аккуратным внешним видом и универсальностью использования. Помимо уходовых процедур, устройство может применяться для различных целей: мытья лап питомцу, уборки или чистки унитаза.

В зависимости от индивидуальных потребностей, выберите подходящий вид гигиенического душа скрытого монтажа:

Настенный. Размещается на поверхности стены рядом с унитазом. Может монтироваться с термостатом или без него.

Для раковины. Крепится под чашей. Такая конструкция удобна в использовании, если унитаз располагается недалеко от умывальника. В качестве смесителя используется специальное устройство с тремя выходами для воды: холодной, горячей и смешанной.

В комплектацию набора гигиенического душа скрытого монтажа входит: шланг, лейка-биде с запорным клапаном, уплотнительные резинки и внешний корпус с органом управления.

Гигиенические души представлены с различными видами смесителей. При выборе вентильного вам нужно будет выставлять оптимальную теплоту воды с помощью смесителя умывальника. Рычажный отличается простотой регулировки температуры и подачи напора одним органом управления. А со смесителем-термостатом вовсе не возникнет казусов при использовании – он оборудован функцией автоматического выстраивания подходящей температуры и потока воды.

Гигиенический душ: правила выбора

Такое устройство является отличной альтернативой громоздкому биде. В особенности, этот вариант подходит для тех, кто хочет иметь гигиеническое приспособление в ванной комнате, но не располагает большой площадью помещения.

При выборе душа рекомендуется обращать внимание на толщину лейки. Она должна быть узкой – это обеспечит точечное направление воды без лишних брызг.

Длина шланга должна быть удобной для пользования душем. В среднем ее длина достигает 120-200 сантиметров. Высоту и место установки конструкции необходимо выбирать исходя из того, как именно вам будет удобно пользоваться лейкой.

В интернет-магазине «Стевиан» можно найти большое количество вариантов гигиенического оборудования и выбрать для себя подходящую модель.