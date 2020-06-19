Какая погода будет в Украине и в Харькове: прогноз синоптиков на выходные

В эти выходные, 20 и 21 июня, в Украине пройдут грозовые дожди почти во всех регионах. Температура поднимется до +32 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 20 июня, дожди с грозами ожидаются во всех областях, кроме Донецкой, Луганской и Харьковской.

На западе страны температура воздуха днем достигнет +21...+23, а ночью - от +14 до +17. На юге днем от +26 до +28, а ночью - от 16 до 18 градусов тепла. На востоке днем от +30 до +32, а ночью - от +17 до +19. В центральных областях днем от +27 до +29, а ночью - от +16 до +18.

В воскресенье, 21 июня, на востоке Украины синоптики прогнозируют сухую погоду. Там температура воздуха составит +30...+32 – днем, а ночью столбик термометра покажет 17-19 градусов тепла.

В центральных, южных и северных областях снова пройдут грозовые дожди, а дневная температура будет колебаться от +26 до +29 градусов. Ночью жара спадет: термометр покажет +18.

На западе страны ожидаются сильные дожди и порывы ветра (15–20 м/с). Температура днем +20…25 градусов, ночью - +14...+17.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в субботу в городе - переменная облачность, местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза, местами град, шквалы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 19-21 градус тепла, днем – 30-32 градуса.

В воскресенье в городе ожидается переменная облачность, ночью - без существенных осадков, днем - кратковременный дождь, гроза, ветер – 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью – 15-20 градусов тепла, днем – 28-33 градуса.