Какие секреты кроются в выборе женской пижамы?®

Задумайтесь только, каждый из нас во сне проводит треть своей жизни. Хотя и воспоминания ограничиваются нашими сновидениями, однако и это время хотелось бы повести максимально комфортно. От чего зависит этот фактор? Безусловно, от условий в которых мы засыпаем и не менее важно: какую одежду для сна выбираем.

Если говорить о женщинах, то ни для кого не секрет, что зачастую главным фактором выбора является ее настроение и желание. Если она будет чувствовать усталость после рабочего дня, то выберет теплый и мохнатый пижамный костюм. Чтобы окунуться в мир приятной прохлады и теплых сновидений – наденет шелковый комплект или ночнушку. А если настало время полупрозрачного пеньюара, то здесь комментарии излишни.

В данной статье хотелось бы рассказать детально именно о такой детали женского гардероба, как пижама. Почему? Все довольно просто, вещь, которую многие считают простой и обыденной способна раскрыть все секреты ее хозяйки: характер, настроение и привычки. Вам интересно, тогда давайте разбираться: о чем могут рассказать цвет, фасон и ткань вашей пижамы или же вашей спутницы?

Что расскажет о характере любимый комплект для сна?

В наши дни женщины имеют возможность подобрать себе изделие наиболее подходящее как по фасону, так и по настроению. А если рассмотреть вопрос выбора такой достаточно интимной детали гардероба, то можно легко описать черты характера и настроение ее обладательницы. Итак, рассмотрим более детально каждый из видов:

Фланелевые пижамы. Такой вариант придется по душе личностям, которые ценят прежде всего комфорт. Рассматривая данный вид, стоит обратить внимание на рисунок на пижаме и фасон. Так, к примеру, модели в розовых оттенках с милыми зверушками указывают на романтичность девушки, а если выбор вашей спутницы остановился на махровом варианте - можете радоваться - она вам доверяет. Комплекты, состоящие из шорт и майки. Они являются одними из самых популярных вариантов домашней одежды. Их владельцы - это открытые, общительные и доверчивые дамы. Они не комплексуют по поводу своей фигуры и умеют наслаждаться каждым моментом жизни. Необычные пижамы (кигуруми). Такие модели предпочитают очень творческие, непредсказуемые и неординарные личности. Такие девушки не считают необходимым учитывать модные тенденции и хотят выделятся даже ложась спать. Так что приготовьтесь каждого дня встречать разную ее.

Как видите, по фасону можно определить истинную натуру женщины. Однако, также стоит обращать внимание и на цвет:

ярким цветам (красному, оранжевому, желтому) отдают предпочтение энергичные, любвеобильные и предприимчивые натуры;

нежным цветам (голубому, розовому) отдают предпочтение женщины с романтичными, женственными и сентиментальными чертами характера;

насыщенным цветам (синему, зелёному) отдают предпочтение дамы, которым присущи флегматичность и стабильность;

классическим тонам (белому, чёрному) отдают предпочтение созидательные, уравновешенные и элегантные дамы.

Что комфортнее для сна летом

Покупая пижаму, важно обратить внимание на ткань изделия. Поскольку, непосредственно тип ткани имеет огромное влияние на комфорт сна:

шелковые и атласные изделия имеют охлаждающие свойства;

модели из вискозы отличаются практичностью и довольно приятные на ощупь;

комплекты из хлопка позволяют коже дышать и не вызывают аллергии.

Нужно в первую очередь всегда помнить о собственном удобстве, ведь главная задача данного вида одежды – обеспечить здоровый и комфортный отдых. Сегодня производители стараются создавать модели лаконичными, простыми, отказываясь от чрезмерной драпировки, излишнего декора и грубых швов. Качественную одежду для сна шьют из натурального и приятного телу материала.

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