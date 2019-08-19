Рекорда пока нет, но климатическая норма превышена. Какая погода ожидается в августе?

Хотя на календаре постепенно подходит к концу последний месяц лета - уже вторую неделю подряд на столбике термометра + 30. Харьковчане говорят: уже выбились из сил от жары после таких температурных испытаний. Немного передохнуть позволили выходные, когда жара спала. Но все равно, говорят харьковчане, - август очень жаркий, а прошлую неделю вообще было сложно пережить. Впрочем, некоторые говорят, было и жарче, особенно в прошлом году.

Татьяна Григорьевна, харьковчанка

Ну, да. Для августа – это, конечно, тяжело-тяжело. Обычно уже попрохладнее. Ну, ничего оно там недолго было. Было, да, перемена вот эта чувствовалось, конечно

Ирина, харьковчанка

Жара была, и прохладно, и дожди - всё в меру. Мы нормально переносим смену погоды, перемены…

Надежда Ивановна, пенсионерка

Мне кажется, те года были более жаркими. Ну, мне этот год… я не считаю каким-то пиковым. Спасаться надо - мясо не есть, растительность беречь, парникового эффекта избегать. Вот тогда будет спасение. А так чем спасаться - кондиционером? Всё равно экологию портим

Тем временем синоптики говорят: погода действительно слишком теплая. Это лето, в частности, август – жарче, чем последний месяц лета 2018. Тогда показатели температур остались в пределах климатической нормы.

Игорь Кибальчич, синоптик

Для серпня це не є чимось аномальним або рекордним. Тому що взагалі останній місяць календарного літа в нас найбільш жаркий. Максимальна температура може сягати і 38, і 40 градусів. Наприклад, це був рекордний 2010 рік, коли у нас температура досягала 41 по області, і по місту Харкову 40 градусів. Тому в найближчий час ми рекордів не очікуємо, але якщо порівнювати з кліматичною нормою, то це буде вище на 5-7 градусів

Игорь Кибальчич, синоптик

Очікується погода без істотних опадів. Тобто у нас буде господарювати повітряна маса з території передньої Азії. Тобто це західна частина Казахстану, територія Калмикії і Ростовської області Росії

По прогнозам синоптиков, уже завтра днем ожидается 27-32 градуса выше нуля, ночью температура опустится до 13-18. Осадков не ожидается. В среду днем - солнечно от 29 до 34 градусов тепла, ночью - 16-21. В четверг, 22-го, максимальная температура достигнет 34-х градусов, ночью столбик термометра опустится до 16 градусов тепла. К концу рабочей недели возможно дожди, ожидаются грозы. В пятницу обещают днем - 30-35, ночью до 23-х градусов тепла.