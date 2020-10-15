Какой статус азартных онлайн-игр в Канаде?®

За последние годы многие страны легализовали азартные онлайн-игры для своих жителей. Канадцы, как и остальные люди, тоже любят проводить интересно время в сети Интернет и получать заряд позитивных эмоций.

Как регулируется законодательство Канады об азартных играх?

В начале 1970-х годов правительство Канады приняло решение децентрализовать законодательство об азартных играх. После чего регулирование игорного рынка начало осуществляться каждой провинцией отдельно путем создания специального руководящего органа.

Эта операционная модель продолжает работать и сейчас. Некоторые провинции все также принимают законы, которые связаны с онлайн-играми, спортивными ставками и другими видами азартной деятельности.

Регулирующим органом, осуществляющим надзор за всей индустрией на уровне страны является Канадская Комиссия по Играм. Она следит за тем, чтобы игорный сектор был надлежащим образом понятен, происходила коммуникация с правительством, средствами массовой информации и общественностью.

Законы об онлайн-казино в Канаде

В Канаде нет конкретных законов, которые прямо связаны с азартными играми в Интернете. Важно знать, что игроки в онлайн-казино не подвергаются никакому юридическому риску. Они могут без проблем воспользоваться всеми преимуществами онлайн-заведений: получать бонусы за регистрацию в казино, фриспины, участвовать в акциях и т.д..

Другим важным фактом является то, что выигрыш от азартных игр в Интернете не облагается налогом до тех пор, пока он не рассматривается, как работа с полной занятостью. Другими словами, если вы играете в онлайн-казино в развлекательных целях, вам не придется платить никаких налогов с выигрышей.

С другой стороны, деятельность онлайн-казино, работающих, но не имеющих лицензии в Канаде, считается незаконной. Но в целом, законодательство страны не запрещает азартные игры в оффшорных онлайн-казино, и большинство из них допускают канадских игроков.

Законы о спортивных ставках в Канаде

Законы, касающиеся спортивных ставок, в Канаде не просты. Федеральное законодательство прямо запрещает делать одиночные ставки (1 событие) на спортивные исходы, и поэтому такой вид пари запрещен на территории всей страны. Тем не менее во многих провинциях игроки могут делать ставки на экспрессы (2 и больше событий), доступные в лотерейных дилерах. Но коэффициенты у них намного ниже по сравнению с линией букмекерских контор, и соответственно намного меньшая потенциальная прибыль.

С другой стороны, канадские законы об онлайн-ставках не являются однозначными, поэтому беттинг находится в так называемой «серой зоне». Многие любители азарта, как правило, размещают свои ставки на сайтах букмекерских контор, которые принимают игроков из Канады. Размещение ставок на реальные деньги не является незаконным, а оффшорные онлайн-букмекеры пользуются отсутствием четкого законодательства в этой области.

Законы о лотерее и бинго в Канаде

Несмотря на то, что казино и спортивные ставки являются наиболее популярными видами азартных игр в Канаде, существует значительное количество игроков, которые предпочитают лотереи и бинго. Лотереи регулируются на уровне провинции. Однако, в качестве исключения, правительства провинций запустили общенациональную лотерею с призами из восьмизначных чисел.

Канадские законы о лотереях, позволяют зарегистрировать онлайн-счет и покупать билеты в Интернете.

Бинго также регулируются на провинциальном уровне. Но стоит заметить, что популярность игр в бинго уменьшается, в основном из-за того, что многие залы для игры в бинго закрыты. Однако, бинго в режиме онлайн стало отличной альтернативой наземным заведениям.

Чего можно ожидать в будущем?

Правительство Канады пыталось полностью легализировать азартные онлайн-игры. Но работа с законопроектом C-218 приостановлена. Парламент Канады из-за пандемии Covid-19 переключил свое внимание на более срочные дела. Поэтому канадцам не стоит ожидать на ужесточение закона и запрета играть в онлайн-игры в ближайшее время.