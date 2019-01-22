"Каникулы с Политехом": в ХПИ прошли мероприятия для школьников

Харьковский политехнический институт и коворкинг Арсенал Идей Украина Science&Museums в шестой раз стали площадкой для проекта «Каникулы с Политехом».

Как сообщили в пресс-службе НТУ ХПИ, в течение пяти дней, с 8 по 12 января, около 1000 гостей из Харькова и области и других регионов Украины принимали участие в разнообразных научно-образовательных лекциях, мастер-классах, воркшопах, посещали кафедры и лаборатории вуза.

Участниками зимних Каникул с Политехом стали школьники разного возраста, их родители, а также учителя. Для них преподаватели и студенты ХПИ подготовили 36 увлекательных мероприятий по разным направлениям — от секретов турбин, 3D-печати, оптических иллюзий физики, познавательной мехатроники до «съедобной» химии и экономических игр.

Гости участвовали в разнообразных опытах, экспериментах, лабораторных работах, учились делать голограммы, идеальную карамель, проверяли наличие нитратов в продуктах, узнавали о пищевых Е-добавках, жвачках, «чудесах» литейного производства, солнечной энергетике, исследовали двигатели внутреннего сгорания, писали интересное резюме, и многое другое.

Проект стартовал осенью 2017 года. Его организаторами и спикерами являются преподаватели, аспиранты, студенты разных кафедр ХПИ. В период школьных каникул для детей проводятся разнообразные мероприятия — мастер-классы, воркшопы, интерактивные игры и лекции, лабораторные работы, демонстрации, опыты.

Главная идея проекта состоит в том, чтобы показать химию, физику, математику, другие технические специальности интересно, чтобы заинтересовать детей заниматься наукой в будущем.

Новинкой этих каникул стало экспресс-тестирование ВНО для абитуриентов, занятия в школе «Electrolium» по направлению энергетики, а также необычная лекция по астрономии.

Так, более 260 старшеклассников прошли тестирование по украинскому и английскому языках, математике, физике, биологии, химии, истории. Самым популярным стал тест по украинскому языку, второе и третье места по популярности разделили математика и английский.

Впервые в рамках проекта «Каникулы с Политехом» работала школа «Electrolium» по энергетическому направлению, организованная преподавателями и студентами кафедры передачи электрической энергии ХПИ. Ее участниками стали восемь школьников, которые попробовали себя в роли инженеров-проектировщиков. На протяжении пяти дней они посещали лекции, мастер-классы в стиле STEM, воркшопы от ученых Политеха и работали над своим проектом «Трансформатор Теслы». Ученики паяли, использовали различные измерительные приборы, делали сложные физико-математические расчеты под руководством преподавателей университета.

Защита работы состоялась в последний день Каникул — 12 января. В состав жюри вошли ученые ХПИ, которые оценивали проект по следующим критериям: актуальность темы, техническое исполнение, командная работа, дизайн и представление работы. По итогам все участники получили сертификаты.