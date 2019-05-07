Карпаты засыпало снегом (видео)

Сегодня, 7 мая, в горных районах Ивано-Франковской области выпал снег.

Видео с улицами, покрытыми снегом, опубликовал председатель Верховинского районного совета Иван Шкиндюк.

"Утро 7 мая, 2019 год, Верховинский район, Буковецкий перевал. В горах интересно и весело, кто не живет в горах - не поймет", - написал он в своем посте.

Засыпало снегом и Черногорский хребет. Впрочем, судя по социальным сетям, некоторых туристов это не остановило.

Ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили украинцев о резком ухудшении погоды.

В Карпатах прогнозировали дожди с мокрым снегом и шквальным ветром, а также заморозки.