Карпаты засыпало снегом (видео)

07 мая 2019 г. 13:05
Источник: ТСН.ua
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Сегодня, 7 мая, в горных районах Ивано-Франковской области выпал снег.

Видео с улицами, покрытыми снегом, опубликовал председатель Верховинского районного совета Иван Шкиндюк.

"Утро 7 мая, 2019 год, Верховинский район, Буковецкий перевал. В горах интересно и весело, кто не живет в горах - не поймет", - написал он в своем посте.

Засыпало снегом и Черногорский хребет. Впрочем, судя по социальным сетям, некоторых туристов это не остановило.

Ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили украинцев о резком ухудшении погоды.

В Карпатах прогнозировали дожди с мокрым снегом и шквальным ветром, а также заморозки.

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