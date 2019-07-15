 

"Kharkiv Fashion 2019" удивит своими нововведениями

15 июля 2019 г. 16:44
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Новый сезон «Kharkiv Fashion 2019» пройдет с 11 по 12 октября на Арт-заводе «Механика». Об этом сообщила пресс-служба ХОГА. 

Осенний «Kharkiv Fashion» станет площадкой, на которой дебютирует первое в Украине инклюзивное модельное агентство, будет представлен проект для девушек с пышными формами «Велика краса країни», а также состоится презентация первой коллекции народной артистки Украины Ольги Сумской в сотрудничестве с харьковским брендом «MaKha».

Как сообщила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, новый сезон проекта будет уникальным.

«Харьков – это город, который вдохновляет, город возможностей и воплощения любой мечты в реальность. Таким воплощением мечты станет презентация коллекции самой красивой украинской актрисы Ольги Сумской, о которой она мечтала всю жизнь. Также мы надеемся, что нашим проектом для женщин с пышными формами вдохновятся многие, и это станет для них толчком для реализации новых целей», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

Также традиционно гостей ждут показы украинских дизайнеров, модельеров из Италии, ОАЭ. Специальными гостями станут представители «International Fashion Week Dubai».

Кроме того, в рамках «Kharkiv Fashion» пройдут обучающие тренинги топ-спикеров в сфере модной индустрии, встречи со студентами профильных учебных заведений, производителями и дизайнерами, состоится презентация фирменного мерча «Харьковское – это модно» от Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна.

В течение двух дней будет работать дизайн-маркет от ведущих производителей одежды.

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