Кинотеатры возобновят работу в городах "красной зоны"

24 октября 2020 г. 16:47
Источник: РБК-Украина
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Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила кинотеатрам работать в "красной зоне" карантина. Однако кинотеатры будут работать с определенными ограничениями. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Для кинотеатров были установлены следующие ограничения:

  • зрители должны быть в масках;
  • помещения кинотеатра должны быть с кондиционированием;
  • рассадка зрителей через кресло и только 50% зала.

"Такое решение не только позволит зрителям получить "свежий глоток воздуха" от новых фильмов или спектаклей, но и позволит выжить культурным институциям в период карантина", - пояснили в Минкульте.

Сейчас министерство рассматривает возможность возобновления работы театров и музеев в регионах "красной зоны".

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