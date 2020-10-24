Кинотеатры возобновят работу в городах "красной зоны"

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила кинотеатрам работать в "красной зоне" карантина. Однако кинотеатры будут работать с определенными ограничениями. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
Для кинотеатров были установлены следующие ограничения:
"Такое решение не только позволит зрителям получить "свежий глоток воздуха" от новых фильмов или спектаклей, но и позволит выжить культурным институциям в период карантина", - пояснили в Минкульте.
Сейчас министерство рассматривает возможность возобновления работы театров и музеев в регионах "красной зоны".